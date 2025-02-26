Фанаты «Барсы» бросали файеры и другие предметы в автобус «Атлетико» перед матчем
Фанаты «Барсы» бросали предметы в автобус «Атлетико» перед матчем Кубка Испании.
Команды сыграли вничью (4:4) в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.
Болельщики «Барселоны» собрались у домашнего стадиона за несколько часов до начала игры.
Как сообщает Mundo Deportivo, в момент прибытия «Атлетико» некоторые фанаты бросали файеры и другие предметы в автобус соперника.
Это вызвало вмешательство сотрудников по охране общественного порядка, которые намеревались предотвратить дальнейшие инциденты перед встречей. Однако в ответ фанаты сине-гранатовых начали кидать еще больше предметов.
Фанаты «Барсы» скандировали «Мадридисты – сукины дети!», «Винисиус, какой ты дурак!» и «На ### «ПСЖ» и Дембеле» перед матчем с «Атлетико»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
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