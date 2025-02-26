Фанаты «Барсы» бросали файеры и другие предметы в автобус «Атлетико» перед матчем

Фанаты «Барсы» бросали предметы в автобус «Атлетико» перед матчем Кубка Испании.

Команды сыграли вничью (4:4) в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.

Болельщики «Барселоны» собрались у домашнего стадиона за несколько часов до начала игры.

Как сообщает Mundo Deportivo, в момент прибытия «Атлетико» некоторые фанаты бросали файеры и другие предметы в автобус соперника.

Это вызвало вмешательство сотрудников по охране общественного порядка, которые намеревались предотвратить дальнейшие инциденты перед встречей. Однако в ответ фанаты сине-гранатовых начали кидать еще больше предметов.

Фанаты «Барсы» скандировали «Мадридисты – сукины дети!», «Винисиус, какой ты дурак!» и «На ### «ПСЖ» и Дембеле» перед матчем с «Атлетико»