«Барселона» не проигрывает в 2025 году – 11 побед и 3 ничьих

«Барселона» не проигрывает в 2025 году.

Сегодня команда Ханса-Дитера Флика сыграла вничью с «Атлетико » в первом матче полуфинала Кубка Испании (4:4).

Каталонский клуб не потерпел ни одного поражения с начала года – в 2025-м «блауграна» выиграла 11 матчей и трижды сыграла вничью в различных турнирах.

2 марта «Барса» встретится с «Реал Сосьедад» в чемпионате Испании.