«Барселона» не проигрывает в 2025 году – 11 побед и 3 ничьих
«Барселона» не проигрывает в 2025 году.
Сегодня команда Ханса-Дитера Флика сыграла вничью с «Атлетико» в первом матче полуфинала Кубка Испании (4:4).
Каталонский клуб не потерпел ни одного поражения с начала года – в 2025-м «блауграна» выиграла 11 матчей и трижды сыграла вничью в различных турнирах.
2 марта «Барса» встретится с «Реал Сосьедад» в чемпионате Испании.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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