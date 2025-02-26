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«Барселона» не проигрывает в 2025 году – 11 побед и 3 ничьих

«Барселона» не проигрывает в 2025 году.

Сегодня команда Ханса-Дитера Флика сыграла вничью с «Атлетико» в первом матче полуфинала Кубка Испании (4:4). 

Каталонский клуб не потерпел ни одного поражения с начала года – в 2025-м «блауграна» выиграла 11 матчей и трижды сыграла вничью в различных турнирах.

2 марта «Барса» встретится с «Реал Сосьедад» в чемпионате Испании. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoБарселона
logoХанс-Дитер Флик
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