Флик о 4:4 с «Атлетико»: «Разочарован результатом, «Барса» создала много моментов. Надеюсь, что команда исправит сегодняшние ошибки»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги игры с «Атлетико».
Команды сыграли вничью со счетом 4:4 в первом матче полуфинала Кубка Испании.
«Я разочарован результатом, потому что то, как мы играли после двух пропущенных голов... Мы создали много моментов. В последние несколько минут мы допустили слишком много моментов у своих ворот. Это очень сильная команда.
У нас были отличные шансы добиться победы. Нам с командой нужно будет обсудить пропущенные голы. Я надеюсь, что команда сможет исправить сегодняшние ошибки. Я думаю, что команда молода и у нее еще есть возможности для совершенствования», – сказал Флик.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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