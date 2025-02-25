Гвардиола о будущем де Брюйне в «Ман Сити»: «Исключительный футболист. Был им, является и, надеюсь, будет. То, что произойдет, зависит от него и клуба»
Пеп Гвардиола ответил на вопрос о Кевине де Брюйне.
Действующее соглашение 33-летнего полузащитника и «Манчестер Сити» рассчитано до завершения этого сезона.
Бельгиец забил 2 гола и сделал 6 передач в 18 матчах сезона АПЛ, проводя на поле в среднем 59 минут.
Главный тренер «Манчестер Сити» ответил на вопрос о том, если ли у хавбека будущее в клубе.
«Он исключительный футболист. Был им, является и, надеюсь, будет. То, что произойдет, зависит от него и клуба», – сказал главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Manchester Evening News
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