Гвардиола о будущем де Брюйне в «Ман Сити»: «Исключительный футболист. Был им, является и, надеюсь, будет. То, что произойдет, зависит от него и клуба»

Пеп Гвардиола ответил на вопрос о Кевине де Брюйне.

Действующее соглашение 33-летнего полузащитника и «Манчестер Сити» рассчитано до завершения этого сезона.

Бельгиец забил 2 гола и сделал 6 передач в 18 матчах сезона АПЛ , проводя на поле в среднем 59 минут.

Главный тренер «Манчестер Сити » ответил на вопрос о том, если ли у хавбека будущее в клубе.

«Он исключительный футболист. Был им, является и, надеюсь, будет. То, что произойдет, зависит от него и клуба», – сказал главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола .