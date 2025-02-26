Тен Хаг о работе в «МЮ»: «Мы дали болельщикам два трофея после шести лет засухи. Я чувствовал, что меня ценят»

Эрик тен Хаг рассказал, как к нему относились болельщики «Манчестер Юнайтед».

Нидерландского специалиста спросили, считает ли он себя хорошим тренером.

«Как определить хорошего тренера? Я хорошо развивался, но я не удовлетворен. Есть над чем работать.

Я считаю, что я приличный тренер. Я вижу, что есть много возможностей стать лучше. В этом прелесть спорта: всегда можно вырасти, как в тренерском плане, так и в плане человеческих качеств.

Я могу быть только благодарен. Мы тоже дали [болельщикам] кое–что – два трофея после шести лет засухи (Кубок Англии и Кубок лиги – Спортс’’).

Я чувствовал, что меня ценят. Это было заметно во время прогулок по улицам Манчестера – люди подходили, вели себя очень позитивно, поддерживали меня. Они были рады, что мы выиграли Кубок Англии и даже обыграли «Манчестер Сити», – сказал бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед » в интервью SEG Stories.