Эрик тен Хаг: «Я решил не устраиваться на работу до начала нового сезона. Если я по чему-то и скучаю, то по «Олд Траффорд»

Эрик тен Хаг заявил, что не вернется к тренерской работе до лета.

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед», уволенный в октябре, рассматривался на пост тренера «Боруссии» вместо Нури Шахина. Однако стало понятно, что нидерландец не хотел устраиваться на работу в середине сезона.

В ролике, выпущенном его агентством SEG, тен Хаг подтвердил: «Я уже решил не устраиваться на работу до 1 июля, то есть до начала нового сезона».

«Если я по чему-то и скучаю, так это по «Олд Траффорд», – добавил тренер.