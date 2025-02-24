Эрик тен Хаг: «Я решил не устраиваться на работу до начала нового сезона. Если я по чему-то и скучаю, то по «Олд Траффорд»
Эрик тен Хаг заявил, что не вернется к тренерской работе до лета.
Экс-тренер «Манчестер Юнайтед», уволенный в октябре, рассматривался на пост тренера «Боруссии» вместо Нури Шахина. Однако стало понятно, что нидерландец не хотел устраиваться на работу в середине сезона.
В ролике, выпущенном его агентством SEG, тен Хаг подтвердил: «Я уже решил не устраиваться на работу до 1 июля, то есть до начала нового сезона».
«Если я по чему-то и скучаю, так это по «Олд Траффорд», – добавил тренер.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
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