Тен Хаг о новой работе: «Руки у меня пока не чешутся. До 1 июля я не намерен никуда идти. Использую паузу для размышлений и анализа, работаю над своей моделью»

Эрик тен Хаг сказал, что не будет торопиться с поиском новой работы.

В октябре прошлого года тренер из Нидерландов был уволен из «Манчестер Юнайтед ».

«Я завершил карьеру футболиста в 32 года и через 3 недели стал тренером. Затем я 22 года работал в футболе – по 365 дней в году.

В этой сфере деятельности не бывает выходных. Работа продолжается все время – и зимой, и летом. Ты всегда занят. Делами команды, клуба в целом, трансферами.

Всегда есть множество текущих – ведь самый важный матч всегда следующий – и стратегических вопросов. У меня хватает энергии на все это, но есть и обратная сторона медали – проблемы в личной жизни. Сейчас я это замечаю. Это следствие выбранной мной профессии. Приходится пропускать дни рождения, вечеринки или какие-то трудные моменты.

Руки у меня пока не чешутся. В любом случае, до 1 июля я не намерен никуда идти. Да, это впервые. Сейчас я использую эту паузу для размышлений и анализа. Работаю над совершенствованием своих методик и игровой модели. Нет, это не одержимость. Я скорее назову это страстью», – сказал тен Хаг.