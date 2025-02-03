Митрофанов о недопуске юношей: «В Европе нарушают конвенцию о правах ребенка – и сами это признают. Люди из недружественных стран говорят: «Мы знаем. Да, это неправильно»

Максим Митрофанов высказался о недопуске юношеской сборной России по футболу.

– Осенью 2023 года УЕФА сначала допустил наши юношеские сборные на соревнования, но потом свое решение отменил. В этом году появилась информация, что молодежная сборная России пропустит Евро-2027 и Олимпиаду-2028. Почему нас до сих пор не вернули?

– Здесь важны формулировки. Мы не «не допущены», мы не возвращены.

Это очень важно, потому что даже коллеги звонили из одного большого государственного органа и просили прокомментировать наше «новое отстранение». Но нас просто не возвращали.

Пока продолжает действовать решение от февраля 2022 года о приостановлении участия сборных команд и клубов до дальнейшего уведомления. Это решение пока не отменено. Мы над этим работаем.

Почему возникает вопрос допуска наших юношеских и молодежных команд? Потому что есть еще и вопросы, связанные с другими европейскими документами. Например, конвенция о правах ребенка. В Европе ее нарушают, и сами это признают.

Они нарушают права детей, потому что в документе ООН сказано, что дети имеют равный доступ к спорту, к обучению, независимо от политики. Никакие политические санкции на государство не должны оказывать влияние на детей. А здесь они оказывают.

И люди даже из недружественных стран говорят: «Мы знаем. Да, это неправильно». А через это начинается уже другое общение.

– Но идет общение по допуску именно юношеских сборных?

– Пока все идет одновременно.

У меня есть глубокое внутреннее ощущение, что если все случится, то случится одновременно. Это мое личное мнение, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов .