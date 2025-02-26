«Атлетико» не проигрывает «Барсе» и «Реалу» в этом сезоне – победа и ничья с каталонцами и две ничьих в дерби

«Атлетико» еще не проигрывал «Реалу» и «Барселоне» в этом сезоне.

Сегодня «Атлетико» и «Барселона » сыграли вничью (4:4) в первом полуфинальном матче Кубка Испании. Ранее в этом сезоне мадридская команда обыграла «Барсу» в матче Ла Лиги (2:1).

Также «Атлетико » не проиграл в двух матчах сезона с «Реалом » – обе встречи в Ла Лиге завершились со счетом 1:1.

16 марта «Атлетико» сыграет с «Барселоной» в Ла Лиге, а 2 апреля – в ответном матче полуфинала Кубка. С «Реалом» команда Диего Симеоне встретится в 1/8 финала Лиги чемпионов – матчи пройдут 4 и 12 марта.