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  • Мерсон о «Челси»: «Не понимаю, что у них за план. Они заключили эти 7-летние контракты, но игроки не становятся лучше. Если не выиграют следующие 2 матча, Мареску уволят»
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Мерсон о «Челси»: «Не понимаю, что у них за план. Они заключили эти 7-летние контракты, но игроки не становятся лучше. Если не выиграют следующие 2 матча, Мареску уволят»

Пол Мерсон сказал, что не понимает стратегию «Челси».

С 43 очками в 26 матчах лондонский клуб под руководством Энцо Марески занимает текущее 7-е место в АПЛ.

«Если они не выиграют следующие 2 матча, тренера уволят. Они играют против двух худших команд лиги – «Саутгемптона» и «Лестера». Если не будет двух побед, тренеру повезет, если он сохранит работу. 

«Челси» нужно попасть в Лигу чемпионов. Это необходимо, чтобы удерживать таких игроков, как Коул Палмер. Ему хочется играть в этом турнире. 

Им нужно финишировать в топ-5. Если нет, то я боюсь даже подумать о том, что произойдет. Я просто не понимаю, что у них за план. Они заключили эти 7-летние контракты, но игроки не становятся лучше. Сколько из них добились серьезного успеха?

Проблемы есть даже у Палмера. Ему нужен Николас Джексон, без его движения Коул задыхается. Впереди нет никакого движения.

Джексона критиковали, но сейчас стало понятно, насколько он хорош – когда его нет в составе. Это огромная потеря», – сказал бывший игрок «Арсенала». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sky Sports
logoПол Мерсон
logoЛестер
logoпремьер-лига Англия
logoСаутгемптон
logoЛига чемпионов УЕФА
logoКоул Палмер
logoЭнцо Мареска
logoЧелси
logoНиколас Джексон
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