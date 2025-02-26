Колуилл и Кукурелья набрали по 12 очков с «Саутгемптоном». Оба защитника «Челси» забили
«Челси» разгромил «Саутгемптон» в 27-м туре АПЛ (4:0).
Ливай Колуилл и Марк Кукурелья отличились по разу, за игру у обоих защитников по 12 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе (+2 за игру, +6 за гол, +4 за сухой матч). Кукурелью выбрали 7,40% игроков, Колуилла – 2,36%.
Кристофер Нкунку и Педру Нету сделали 1+1, за матч у обоих полузащитников по 11 фэнтези-очков.
«Челси» победил в АПЛ впервые за 3 матча, также команда не пропустила впервые с конца декабря прошлого года, тогда была нулевая ничья с «Эвертоном».
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези АПЛ на Спортсе’‘
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