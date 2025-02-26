У Левандовского 36 (33+3) очков в 36 матчах сезона. Форвард «Барсы» забил «Атлетико»
Роберт Левандовски совершает одно результативное действие в среднем за матч.
Сегодня нападающий «Барселоны» забил гол в ворота «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании (4:2, второй тайм).
Польский футболист проводит 36-ю игру в текущем сезоне. На его счету 33 мяча и 3 результативных паса.
Подробную статистику Левандовского можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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