У Левандовского 36 (33+3) очков в 36 матчах сезона. Форвард «Барсы» забил «Атлетико»

Роберт Левандовски совершает одно результативное действие в среднем за матч.

Сегодня нападающий «Барселоны» забил гол в ворота «Атлетико » в полуфинале Кубка Испании (4:2, второй тайм).

Польский футболист проводит 36-ю игру в текущем сезоне. На его счету 33 мяча и 3 результативных паса.

Подробную статистику Левандовского можно найти здесь .