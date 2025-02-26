У Рафиньи 40 (24+16) очков в 38 матчах сезона. Вингер «Барсы» сделал 2 ассиста в игре с «Атлетико»
Рафинья Диас достиг отметки в 40 результативных действий за сезон.
Вингер «Барселоны» ассистировал Пау Кубарси и Иньиго Мартинесу в матче против «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании (3:2, перерыв).
В нынешнем сезоне бразилец забил уже 24 гола и отдал 16 результативных передач в 38 матчах за клуб.
Подробную статистику 28-летнего игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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