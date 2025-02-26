У Рафиньи 40 (24+16) очков в 38 матчах сезона. Вингер «Барсы» сделал 2 ассиста в игре с «Атлетико»

Рафинья Диас достиг отметки в 40 результативных действий за сезон.

Вингер «Барселоны» ассистировал Пау Кубарси и Иньиго Мартинесу в матче против «Атлетико » в полуфинале Кубка Испании (3:2, перерыв).

В нынешнем сезоне бразилец забил уже 24 гола и отдал 16 результативных передач в 38 матчах за клуб.

Подробную статистику 28-летнего игрока можно найти здесь .