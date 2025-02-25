У Альвареса 4 гола и ассист в 4 последних матчах. Форвард «Атлетико» забил «Барсе» на 47-й секунде и отдал пас Гризманну на 6-й минуте
Хулиан Альварес забил 4 гола в 4 последних матчах.
Сегодня нападающий «Атлетико» открыл счет на 47-й секунде матча с «Барселоной» в полуфинале Кубка Испании (2:0, первый тайм). На 6-й минуте он ассистировал Антуану Гризманну.
Ранее аргентинец сделал дубль в игре с «Валенсией» (3:0) и забил один мяч в ворота «Реала» (1:1).
Всего на счету Альвареса 20 голов в 39 матчах за мадридский клуб. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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