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Флик о матче с «Атлетико»: «Они вложили много денег, у них отличный состав и лучшая защита. Важно забить больше, чем соперник»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем матче с «Атлетико».

Команды встретятся в полуфинале Кубка Испании. Первая игра состоится 25 февраля. 

«Большое спасибо за поздравления с днем рождения.

Это новая игра, мы начинаем с нуля. Это отличная команда, они вложили много денег, и поэтому у них отличный состав. У них лучшая защита, это будет тяжелая игра».

О поражении в предыдущем матче с «Атлетико»

«Я думаю, что позитивный момент заключался в том, что мы показали свой футбол. У нас был шанс забить больше голов, чем они. Важно забить больше, чем соперник. Также нужно помнить, что это не одноматчевое противостояние».

Об ответном матче на выезде

«Мы хотим выиграть матч, остальное для меня не имеет значения. Мы играем дома, поэтому, надеюсь, дома мы будем играть при полном стадионе, потому что он нам нужен», – сказал Флик

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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