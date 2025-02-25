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Модрич хочет продлить контракт и сыграть на ЧМ-2026 в статусе футболиста «Реала» (Marca)

Лука Модрич хочет остаться в «Реале» еще на сезон.

По информации Marca, 39-летний полузащитник хочет продлить контракт с мадридским клубом. Идеальным для хорвата будет развитие событий, при котором он сыграет на чемпионате мира-2026 в статусе футболиста «Реала». 

Лука убежден, что у него есть все необходимое, чтобы продолжать выступать за «Мадрид». Он хотел бы чаще выходить в стартовом составе, но принимает нынешнюю ситуацию и считает, что может добиться изменений благодаря упорному труду. 

«Реал» не планирует обсуждать вопросы о продлении контрактов до конца весны. Если клуб решит продолжить сотрудничество с Модричем, то предложит ему соглашение на один год – это устраивает хавбека. Финансовый вопрос не будет играть роли. 

В текущем сезоне Ла Лиги Модрич провел 24 матча, отличившись 2 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь

Карло Анчелотти: «Модрич – подарок футболу, нам посчастливилось работать с легендой. Его можно сравнить с Мальдини – неспроста оба доиграли до 40. Лука должен играть, пока есть желание»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЛука Модрич
logoСборная Хорватии по футболу
logoЧМ-2026
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