Модрич хочет продлить контракт и сыграть на ЧМ-2026 в статусе футболиста «Реала» (Marca)
По информации Marca, 39-летний полузащитник хочет продлить контракт с мадридским клубом. Идеальным для хорвата будет развитие событий, при котором он сыграет на чемпионате мира-2026 в статусе футболиста «Реала».
Лука убежден, что у него есть все необходимое, чтобы продолжать выступать за «Мадрид». Он хотел бы чаще выходить в стартовом составе, но принимает нынешнюю ситуацию и считает, что может добиться изменений благодаря упорному труду.
«Реал» не планирует обсуждать вопросы о продлении контрактов до конца весны. Если клуб решит продолжить сотрудничество с Модричем, то предложит ему соглашение на один год – это устраивает хавбека. Финансовый вопрос не будет играть роли.
В текущем сезоне Ла Лиги Модрич провел 24 матча, отличившись 2 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь.
Карло Анчелотти: «Модрич – подарок футболу, нам посчастливилось работать с легендой. Его можно сравнить с Мальдини – неспроста оба доиграли до 40. Лука должен играть, пока есть желание»
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