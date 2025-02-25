Анчелотти о деле Негрейры: «Не могу сказать, что было бы, случись подобное с «Реалом». Идет судебный процесс, все футбольные люди ждут решения»

Карло Анчелотти высказался о деле Негрейры.

– Как вы думаете, если бы дело Негрейры произошло с «Реалом», [реакция] была бы такой же?

– Я не могу сказать, что, случись такое с «Реалом», происходило бы то же самое. Идет судебный процесс, и все ждут решения.

Все мы, футбольные люди, проявляли терпение в течение двух лет и должны продолжать в том же духе, потому что в конце концов решение примет суд, – сказал главный тренер «Реала ».