Анчелотти о деле Негрейры: «Не могу сказать, что было бы, случись подобное с «Реалом». Идет судебный процесс, все футбольные люди ждут решения»
Карло Анчелотти высказался о деле Негрейры.
– Как вы думаете, если бы дело Негрейры произошло с «Реалом», [реакция] была бы такой же?
– Я не могу сказать, что, случись такое с «Реалом», происходило бы то же самое. Идет судебный процесс, и все ждут решения.
Все мы, футбольные люди, проявляли терпение в течение двух лет и должны продолжать в том же духе, потому что в конце концов решение примет суд, – сказал главный тренер «Реала».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
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