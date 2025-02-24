Тебас о деле Негрейры: «Барса» была бы исключена из Ла Лиги, если бы срок давности не истек. Мы бы применили санкции, если бы могли»
«Спортивная коррупция подпадает под юрисдикцию уголовного права, и там нет срока давности.
[Выплаты «Барсы»] не означают, что происходил подкуп судей, мы считаем, что деньги, которые Негрейра получал, были выплачены с целью влияния на повышение и понижение судей в статусе, и это спортивная коррупция. Срок давности еще не истек.
А есть спортивное право. Когда факты [о выплатах «Барсы»] были обнаружены, прошло уже три года, и срок давности по нормам спортивного права уже истек. Если бы мы могли, мы бы, конечно, применили соответствующие санкции. Если бы срок давности не истек, «Барселона» была бы исключена [из высшего дивизиона], я уже говорил об этом», – сказал президент Ла Лиги.
Тебас о деле Негрейры: «Подкуп судей не доказан, но выплаты «Барсы» с целью влияния на квалификацию судей – это коррупция. Срок давности составляет 3 года, поэтому исключения из Ла Лиги не будет»
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