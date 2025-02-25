Карпин останется амбассадором BetBoom после ухода из «Ростова»: «Влияния его отставки нет»
Валерий Карпин останется амбассадором BetBoom после ухода из «Ростова».
«Влияния его отставки нет. Карпин остается амбассадором BetBoom», – сообщили пресс-службе букмекера.
Карпин работал с «Ростовом» с 19 декабря 2017 года, летом 2021 года покинул клуб, а весной 2022-го вновь возглавил его, одновременно занимая пост главного тренера сборной России.
«Ростов» находится на седьмом месте в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 26 баллов после 18 матчей.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
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