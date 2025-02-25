Валерий Карпин останется амбассадором BetBoom после ухода из «Ростова».

«Влияния его отставки нет. Карпин остается амбассадором BetBoom», – сообщили пресс-службе букмекера.

Карпин работал с «Ростовом» с 19 декабря 2017 года, летом 2021 года покинул клуб, а весной 2022-го вновь возглавил его, одновременно занимая пост главного тренера сборной России.

«Ростов» находится на седьмом месте в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 26 баллов после 18 матчей.

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