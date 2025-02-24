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  • Каррагер заявил, что Салах с Египтом «не участвует в крупных турнирах». Ему ответил экс-игрок сборной Аль-Мухаммади: «Джейми никогда не выигрывал крупные турниры. Горжусь победами на Кубке Африки»
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Каррагер заявил, что Салах с Египтом «не участвует в крупных турнирах». Ему ответил экс-игрок сборной Аль-Мухаммади: «Джейми никогда не выигрывал крупные турниры. Горжусь победами на Кубке Африки»

Ахмед Аль-Мухаммади заявил, что Джейми Каррагер не выигрывал крупные турниры.

Каррагер в студии Sky Sports обсудил победу «Ливерпуля» над «Манчестер Сити» (2:0) с Майкой Ричардсом и Дэниэлом Старриджем. Джейми заявил, что Мохамеду Салаху сложно претендовать на звание лучшего в мире, так как сборная Египта не играет на турнирах высокого уровня. 

«Думаю, проблема в том, что он играет за Египет и, возможно, не участвует в по-настоящему крупном турнире или не имеет больших шансов на победу. Путь к этому статусу – либо победа в Лиге чемпионов, либо триумф на крупном турнире.

Обычно этот титул получает тот, кто блистает на таких соревнованиях. Сейчас, например, это Винисиус Жуниор и [Килиан] Мбаппе. «Реал» выглядит очень мощно в борьбе за Лигу чемпионов. «Ливерпуль» тоже будет в этом разговоре, но на данный момент именно «Реал» – фаворит», – сказал бывший защитник «Ливерпуля». 

Ричардс ответил Каррагеру: «Просто хочу сказать, что Кубок Африки – это крупный турнир. Многие сейчас говорят: «Они его не воспринимают всерьез». Кубок Африки – это большой турнир, чтобы вы знали». 

Бывший защитник Египта и «Астон Виллы» Ахмед Аль-Мухаммади раскритиковал позицию Каррагера. 

«Джейми Каррагер не знает, что такое крупные турниры, потому что никогда не выигрывал их. Кубок Африки – это большой турнир. Горжусь тем, что выигрывал его дважды», – написал Аль-Мухаммади. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Ахмеда Аль-Мухаммади
logoЛиверпуль
logoАхмед Аль-Мухаммади
logoСборная Египта по футболу
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