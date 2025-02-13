Джексон выбыл на 6-8 недель, подтвердил Мареска: «После обследования выяснилось, что травма серьезная, к сожалению»

Николас Джексон пропустит от шести до восьми недель.

Сообщалось , что форвард «Челси » получил травму задней поверхности бедра в матче с «Вест Хэмом» (2:1) 3 февраля.

«Мы знали, что это мышечная проблема, но не понимали, насколько серьезная. Он чувствовал себя нормально, поэтому мы не думали, что это серьезная травма.

К сожалению, после обследования выяснилось, что травма значительная – он выбыл на шесть-восемь недель», – заявил главный тренер «Челси » Энцо Мареска .

В сезоне-2024/25 Джексон отметился 9 голами и 5 ассистами в 23 матчах АПЛ . Статистику 23-летнего форварда можно найти здесь.