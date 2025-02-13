Джексон выбыл на 6-8 недель, подтвердил Мареска: «После обследования выяснилось, что травма серьезная, к сожалению»
Николас Джексон пропустит от шести до восьми недель.
Сообщалось, что форвард «Челси» получил травму задней поверхности бедра в матче с «Вест Хэмом» (2:1) 3 февраля.
«Мы знали, что это мышечная проблема, но не понимали, насколько серьезная. Он чувствовал себя нормально, поэтому мы не думали, что это серьезная травма.
К сожалению, после обследования выяснилось, что травма значительная – он выбыл на шесть-восемь недель», – заявил главный тренер «Челси» Энцо Мареска.
В сезоне-2024/25 Джексон отметился 9 голами и 5 ассистами в 23 матчах АПЛ. Статистику 23-летнего форварда можно найти здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football.London
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