Тебас о судействе в Ла Лиге: «Мы не знаем, когда ВАР используется, а когда нет – если что-то не работает, нужны перемены. Споры вредят турниру, «Реал» распространяет конспирологию»

Хавьер Тебас признал, что судейство в Ла Лиге нуждается в изменениях.

«Все эти споры наносят ущерб соревнованию. ВАР существует для того, чтобы помогать, но со временем все исказилось. Теперь мы не знаем, в каких случах ВАР используется, а в каких нет.

Нельзя продолжать работу в обычном режиме, если что-то не работает. Нужны перемены. Я сказал судейскому корпусу, что мы не можем продолжать в том же духе. Если мы это сделаем, ВАР будет использоваться лучше.

Споры распространяются и на другие страны. «Реал » распространяет конспирологическую риторику», – сказал президент Ла Лиги .