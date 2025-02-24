Тебас о судействе в Ла Лиге: «Мы не знаем, когда ВАР используется, а когда нет – если что-то не работает, нужны перемены. Споры вредят турниру, «Реал» распространяет конспирологию»
Хавьер Тебас признал, что судейство в Ла Лиге нуждается в изменениях.
«Все эти споры наносят ущерб соревнованию. ВАР существует для того, чтобы помогать, но со временем все исказилось. Теперь мы не знаем, в каких случах ВАР используется, а в каких нет.
Нельзя продолжать работу в обычном режиме, если что-то не работает. Нужны перемены. Я сказал судейскому корпусу, что мы не можем продолжать в том же духе. Если мы это сделаем, ВАР будет использоваться лучше.
Споры распространяются и на другие страны. «Реал» распространяет конспирологическую риторику», – сказал президент Ла Лиги.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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