Тебас о регистрации Ольмо: «Он не должен завершить сезон в Ла Лиге с «Барсой». Я надеялся, что клуб решит проблемы в августе, но они попытались сделать все в спешке за три дня»

Хавьер Тебас высказался о регистрации Дани Ольмо в Ла Лиге.

Напомним, 8 января Высший совет по спорту (CSD) разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона.

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявлял о намерении добиться отмены этого решения. Также лига пожаловалась в CSD по поводу сделки «Барселоны» по продаже VIP-мест на «Камп Ноу», доходы от которой позволили зарегистрировать Ольмо. Ожидается, что окончательное решение по данному вопросу будет принято до 7 апреля .

«Я надеялся, что они решат свои проблемы в августе, но в итоге они попытались сделать это в спешке за три дня.

Ольмо подписал контракт, зная, что может не сыграть после декабря. Он не должен заканчивать сезон в Ла Лиге в составе «Барселоны», – сказал президент Ла Лиги.