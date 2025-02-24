Тебас о регистрации Ольмо: «Он не должен завершить сезон в Ла Лиге с «Барсой». Я надеялся, что клуб решит проблемы в августе, но они попытались сделать все в спешке за три дня»
Хавьер Тебас высказался о регистрации Дани Ольмо в Ла Лиге.
Напомним, 8 января Высший совет по спорту (CSD) разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона.
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявлял о намерении добиться отмены этого решения. Также лига пожаловалась в CSD по поводу сделки «Барселоны» по продаже VIP-мест на «Камп Ноу», доходы от которой позволили зарегистрировать Ольмо. Ожидается, что окончательное решение по данному вопросу будет принято до 7 апреля.
«Я надеялся, что они решат свои проблемы в августе, но в итоге они попытались сделать это в спешке за три дня.
Ольмо подписал контракт, зная, что может не сыграть после декабря. Он не должен заканчивать сезон в Ла Лиге в составе «Барселоны», – сказал президент Ла Лиги.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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