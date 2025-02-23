Тебас о Суперлиге: «Ла Лига без «Реала» невозможна, но Перес упрям и никогда не проигрывает»

Глава Ла Лиги не представляет турнир без «Реала» в свете разговоров о Суперлиге.

– Вы можете представить себе футбольную лигу в Испании без «Реала»?

– Нет, потому что это невозможно. Это как если бы вы задавались вопросом, каким был бы Мадрид без Ворот Алькала (монумент на площади Независимости в центре столицы Испании – Спортс’‘). Этого не может быть.

– А как насчет Суперлиги? Вы знаете, что Флорентино Перес не из тех, кто склонен отступать от своих идей.

– Я всегда говорил, что он очень упрямый и настойчивый. Флорентино никогда не проигрывает. Даже если Суперлига не запустится, он скажет, что все было благодаря ему.

– Но что вы думаете о Суперлиге, она остановлена?

– Слушайте, что бы ни делал Флорентино, ничто не стоит на месте.

В 2021 году никто из СМИ не знал, что Суперлига будет запущена в апреле того же года, но некоторые из нас узнали об этом раньше. Всегда нужно быть в курсе того, что может произойти, – сказал президент Ла Лиги Тебас.