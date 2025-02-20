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Ла Лига выложила ролик о ненависти: «Давайте бороться за футбол, который мы хотим»

Ла Лига опубликовала ролик социальной направленности.

«Ненависть была отвергнута на стадионах, но она еще не исчезла из нашего футбола. 

Только благодаря силе всех нас мы можем добиться того, чтобы те немногие, кто все еще ненавидит, ушли из нашего футбола.

Футбол, который мы хотим, – давайте бороться за него сегодня», – говорится в описании к видео, в котором юный футболист с деревянным мечом наперевес бросается навстречу группе фанатов, олицетворяющей расизм, оскорбления и другие аспекты неподобающего поведения.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Ла Лиги
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