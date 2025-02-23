Нико Уильямс набрал 15 очков за 2+1 с «Вальядолидом». У его брата Иньяки 10 очков за гол и ассист

«Атлетик» дома разгромил «Вальядолид» в 25-м туре Ла Лиги (7:1).

Нико Уильямс забил 2 гола и отдал 1 ассист. За матч у полузащитника «Атлетика» 15 очков в фэнтези-турнире Ла Лиги на Спортсе’‘ (+2 за игру, +10 за голы, +3 за ассист), его выбрали 10,23% игроков.

Нико сделал результативные действия во 2-м матче чемпионата подряд, в прошлом туре у него был ассист с «Эспаньолом ». Сегодня полузащитник «Атлетика» забил в Ла Лиге впервые с 15 сентября прошлого года, прервалась серия из 15 игр без голов.

В игре с «Вальядолидом » у Иньяки Уильямса 10 фэнтези-очков (+3 за полный матч, +4 за гол, +3 за ассист), его выбрали 23,33% игроков. Нападающий «Атлетика» забил в Ла Лиге впервые с декабря прошлого года, до этого он не забивал в 7 матчах подряд.

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