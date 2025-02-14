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Пети о Салахе: «Лучший в истории АПЛ для меня. Он останется в Англии, надеюсь, ради таких игроков я смотрю футбол»

Эммануэль Пети в восторге от игры Мохамеда Салаха в АПЛ.

«Он потрясающий. Однозначно один из лучших. Он выиграл с «Ливерпулем» все, что только можно, и на протяжении всех этих лет был великолепным футболистом.

Наблюдать за его игрой – настоящее удовольствие, даже если ты не болельщик «Ливерпуля». Вот что такое АПЛ – здесь собраны лучшие игроки мира. И если честно, я люблю все, что связано с Мо Салахом.

Мне нравится игрок, нравится человек, нравится его образ – все. В нем нет ничего, что могло бы мне не понравиться, а поверьте, мне очень сложно угодить.

Я бы с удовольствием поиграл с ним в одной команде, потому что его стиль, его связь с болельщиками и клубом – это нечто особенное.

Не знаю, что ждет его в конце сезона, но я надеюсь, что он останется в Премьер-лиге. Именно ради таких игроков я смотрю футбол.

Этот парень – радость для футбола. Для меня он – лучший в истории АПЛ. Он один из величайших, без сомнений.

Я не стану сравнивать его с Райаном Гиггзом или Тьерри Анри, потому что это другое поколение, другой футбол. Но главное – это эмоции, которые такие игроки оставляют после себя.

И через 20 лет люди будут говорить о нем как об одном из величайших футболистов в истории Премьер-лиги», – сказал бывший полузащитник «Арсенала» и «Челси» Эммануэль Пети. 

Салах набрал 100 (62+38) очков на отрезке в 100 матчей АПЛ. Такое удавалось только Анри, Ширеру и ван Перси

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: talkSPORT
logoТьерри Анри
logoпремьер-лига Англия
Эммануэль Пети
logoРайан Гиггз
logoМохамед Салах
logoЛиверпуль
logoМанчестер Юнайтед
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