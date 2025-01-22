Солдатенко перешел в «Черноморец». Он 2-й по сухим матчам в истории «Алании»

Вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко сменил клуб в Мелбет Первой лиге.

Вратарь перешел в «Черноморец» и подписал контракт на 1,5 года, сообщила «Алания».

Солдатенко выступал за владикавказцев с 2019 года и сыграл за команду 176 матчей (68 из них – сухие), также футболист отметился двумя ассистами. Ростислав признавался лучшим голкипером ФНЛ-2020/21. Солдатенко занимает второе место по количеству сухих матчей в истории клуба, больше только у Заура Хапова – 78.

В сезоне-2024/25 вратарь провел 20 игр в Мелбет Первой лиге, в которых пропустил 21 мяч.

В девяти играх Солдатенко не пропустил.