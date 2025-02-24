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Ибрагимович о завершении карьеры: «Я принял реальность, обуздал эго, осознал, что срок годности истек. Это самое трудное»

Златан Ибрагимович рассказал, почему решил стать советником в «Милане».

– Интересно всем нам: что побуждает такого человека, как Ибрагимович, начинать новый этап жизни – сложный, да, но при этом захватывающий, полный вызовов и трудностей, с которыми, возможно, одного лишь опыта футболиста недостаточно? Что его убедило? 

– Во всем виноват Джерри (Кардинале, владелец «Милана» – Спортс’‘). Когда я закончил играть, мне было 42 года. Я сказал себе: «Слушай, нужно быть реалистом. Ты больше не тот, кем был раньше».

Самая большая проблема, которая есть у любого футболиста, – это принять реальность и оставить эго в стороне. Осознать, что твой срок годности истек.

Я это сделал. Я это принял. И именно тогда я обрел покой. С тех пор мне спокойно. И это было самое трудное.

– А дальше? Как ты жил? Наверное, это было приятно, почти облегчение – после многих лет тяжелой работы наконец-то просто быть в мире с собой и проводить время с семьей?

– Я начал наслаждаться жизнью по-другому, без ежедневных тренировок. Я проводил много времени с семьей, как и всегда. Я не тот человек, который любит тусовки.

Если посмотришь мой инстаграм, то никогда не найдешь там фото моей жены или детей. Потому что для меня они святы, это личное.

Поэтому после завершения карьеры я был с ними. Я снова переживал свою жизнь через них. Это было похоже на флэшбэк, но теперь уже не со мной на поле, а с ними.

Ведь когда я играл, времени на них у меня почти не было. Теперь я хотел это наверстать. И это было действительно фантастически, – сказал бывший игрок, а ныне советник владельцев «Милана». 

Ибрагимович о роли в «Милане»: «Я телохранитель, защищаю клуб. Пусть стреляют в меня – я дважды выстрелю в ответ. Если ты 10 лет прожил в условиях войны, то никого не боишься»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: GQ
logoМилан
logoЗлатан Ибрагимович
logoсерия А Италия
Джерри Кардинале
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