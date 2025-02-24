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  • Директор «Милана» Монкада о словах Ибрагимовича, что нынешний состав сильнее чемпионского: «Появилось больше вариантов на скамейке. Над командой, что выиграла скудетто, мы работали год-два»
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Директор «Милана» Монкада о словах Ибрагимовича, что нынешний состав сильнее чемпионского: «Появилось больше вариантов на скамейке. Над командой, что выиграла скудетто, мы работали год-два»

Директор «Милана» сравнил нынешний состав команды с чемпионским.

Спортивный директор «Милана» Джеффри Монкада прокомментировал слова Златана Ибрагимовича, что нынешний состав «Милана» вдвое сильнее того, что выиграл чемпионат в 2022 году.

«Не знаю, вдвое ли сильнее, но мы действительно многое изменили. Думаю, у нас появилось больше вариантов на скамейке запасных, команда интересная.

Над тем составом, что выиграл скудетто, мы начали работать за год-два до победы, так что на такие вещи требуется время. Хотя, надеюсь, не слишком много», – сказал Монкада в интервью DAZN.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football Italia
logoМилан
logoЗлатан Ибрагимович
logoсерия А Италия
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