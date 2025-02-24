Михаил Кержаков о завершении карьеры летом: «С вероятностью в 99,9%. Мне 38, не вижу смысла ехать куда-то еще»
Михаил Кержаков планирует завершить карьеру в «Зените» летом.
38-летний голкипер выступает за петербургский клуб с 2015 года.
– Можно уже сказать, что Михаил Кержаков завершит карьеру футболиста этим летом?
– Скорее всего, да. С вероятностью в 99,9 процента.
– Что на это может повлиять?
– Не знаю. Нужно всегда оставлять процент на что-то: вдруг случится эпидемия у всех вратарей, и я останусь единственным здоровым – буду нарасхват. Всякое может быть, как говорит мой близкий друг, вдруг завтра метеорит упадет.
– В голове у себя вы готовитесь к завершению карьеры?
– Да. Мне 38 лет.
– Вам надоело играть, хотите строить жизнь вне футбола?
– Все по чуть-чуть. Не вижу смысла куда-то еще ехать – зачем? Я поездил достаточно, – сказал вратарь «Зенита» Михаил Кержаков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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