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Михаил Кержаков о завершении карьеры летом: «С вероятностью в 99,9%. Мне 38, не вижу смысла ехать куда-то еще»

Михаил Кержаков планирует завершить карьеру в «Зените» летом.

38-летний голкипер выступает за петербургский клуб с 2015 года. 

– Можно уже сказать, что Михаил Кержаков завершит карьеру футболиста этим летом?

– Скорее всего, да. С вероятностью в 99,9 процента.

– Что на это может повлиять?

– Не знаю. Нужно всегда оставлять процент на что-то: вдруг случится эпидемия у всех вратарей, и я останусь единственным здоровым – буду нарасхват. Всякое может быть, как говорит мой близкий друг, вдруг завтра метеорит упадет.

– В голове у себя вы готовитесь к завершению карьеры?

– Да. Мне 38 лет.

– Вам надоело играть, хотите строить жизнь вне футбола?

– Все по чуть-чуть. Не вижу смысла куда-то еще ехать – зачем? Я поездил достаточно, – сказал вратарь «Зенита» Михаил Кержаков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoМихаил Кержаков
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
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