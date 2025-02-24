Михаил Кержаков об охоте: «Не понимаю интереса, когда загоняют дичь, она бежит на тебя, и ты лупишь со стволов. Хочешь пострелять – в тире этим займись, а на природу можно просто посмотреть»

Михаил Кержаков высказался о своем отношении к охоте.

– Как вам охота?

– Мамин брат, Царствие ему Небесное, которого уже нет в живых, к сожалению, был рыболовом, охотником и грибником, он этим жил и убивал не ради развлечений, в девяностые такое ремесло было надежным подспорьем, помогало жить. А ради удовольствия… Не понимаю этого.

– Не можете себе представить, что сможете убить животное?

– Не вижу в этом удовольствия. Хочешь пострелять – в тире этим займись, а на природу можно просто съездить и посмотреть. Я не осуждаю, но вообще не понимаю интереса, когда тебе загоняют эту дичь, она бежит на тебя, и ты лупишь со стволов. Кому-то это нравится – пожалуйста, покупай лицензию и стреляй, но главное, чтобы не было браконьерства. У меня не лежит к этому душа.

– Достаточно недавно Воробьев из «Локомотива» выложил в социальные сети фотографию, как убил 10 зайцев. Как отреагировали?

– Я видел, но не осуждаю. Не люблю, когда толпа начинает набрасываться. Я бы, наверное, не стал такое выкладывать.

Опять-таки, я не осуждаю – если есть лицензия и все по закону, то вопросов нет. Может, он уже в десятом поколении охотник, – сказал вратарь «Зенита ».

Фото Воробьева с зайцами сделано в 2022-м. У форварда «Локомотива» есть охотничий билет, но нет разрешения на охоту в Краснодарском крае в этом сезоне