«Считаю себя худшим отцом на свете. Но некоторые родители ставят детям телефон на весь день и посасывают пивас. Самое сложное – не сломать и не сделать ребенка инфантильным». Кержаков об отцовстве

Михаил Кержаков порассуждал о воспитании детей.

– Многие родители часто дают свой телефон детям, чтобы отвлечь их. У вас в семье это практикуется?

– У нас в семье это тоже есть, но не в огромных масштабах. Иногда жене приходится это делать, так как она 85 процентов времени проводит с ребенком. У нас на этой почве даже возникают небольшие ссоры, но я могу ее понять.

– Если вы остаетесь с ребенком один на один, вам проще ему дать телефон?

– Иногда на полчаса, да.

– Это беда?

– Для детей в таком возрасте – да. Я достаточно самокритичный в этом плане человек, но, когда в отпуске смотришь на родителей, которые просто ставят детям телефон на весь день, а сами посасывают пивас, понимаешь, что на их фоне ты неплох.

– Не переживаете за информацию, которую получает ребенок в телефоне, листая ленту в YouTube или где-то еще?

– Конечно, переживаю. Я за все переживаю в воспитании ребенка. Считаю себя худшим отцом на свете.

– Вы говорили, что вы плохой полицейский в воспитании ребенка.

– Я такой на фоне жены. Переживаю, что где-то недодам ему или где-то перегну. Самое сложное – найти золотую середину, чтобы не сломать и не сделать его инфантильным. Это самое сложное, и, мне кажется, у меня не получается.

– Почему вы так думаете?

– Я об этом думаю постоянно и спрашиваю с себя. Мне кажется, я что-то упускаю. Ребенку пять лет – поверьте мне, это очень серьезный возраст, – сказал вратарь «Зенита».