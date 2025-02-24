«Я был в шоке, когда 6-летние малыши матерились на площадке. Мы в ответе за поколение, с нас надо спрашивать! Если мы не устанавливаем рамки, какие вопросы к детям?» Михаил Кержаков о молодежи
– Вас удивляет молодое поколение?
– Я спокойно к этому отношусь. Конфликт поколений всегда был и будет. Вырастет нынешняя молодежь – будет так же думать про следующее поколение, что они что-то делают не так.
– Когда глядите на них, есть у вас желание что-то в них исправить?
– Не я должен это делать, а родители. Время нельзя перевернуть: мы куда-то идем, а куда это приведет – не знаю. Это все равно что встать на железную дорогу напротив идущего поезда и попытаться его остановить.
– Есть ощущение, что нынешние молодые футболисты не дотягивают до вашего поколения.
– Мне кажется, наоборот, – они языки знают, ориентируются в современных вещах.
– Есть проблема в уважении молодого поколения к старшему?
– У меня вопросов к самому поколению нет. В ответе за поколение – мы! Это с нас надо спрашивать, а не с них. Здесь как раз бытие определяет сознание. Если я прихожу на детскую площадку с ребенком и среди детей стоит мат, а взрослые сидят в телефонах и ни слова не говорят, то какие вопросы к детям?
Я был в шоке, когда шестилетние малыши матерились на площадке. Через 15 минут не выдержал и сделал замечание, они отреагировали нормально. Да, в детстве мы тоже себе это позволяли, но, если рядом были старшие, они за ухо могли потаскать. Если мы не устанавливаем рамки, то какие вопросы к детям?
– Как вы росли в 90-х?
– Нормально. Сейчас смотрю интервью ребят 1992 года. Они рассказывают про время бандитизма. Вот, у меня был маленький город – 50 тысяч населения – были какие-то вещи, они были другими, нежели сейчас, но не казались какими-то дикими: рос и рос, – сказал вратарь «Зенита».
«Считаю себя худшим отцом на свете. Но некоторые родители ставят детям телефон на весь день и посасывают пивас. Самое сложное – не сломать и не сделать ребенка инфантильным». Кержаков об отцовстве
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