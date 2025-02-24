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Михаил Кержаков: «В глубинках со спортом разруха, а это основа всего. Есть энтузиасты, которые что-то пытаются изменить, и мы, футболисты, помогаем – не афишируем просто»

Михаил Кержаков заявил о проблемах со спортом в провинциальных городах России.

– Как вам творчество Кравченко (Витя – российский спортивный блогер – Спортс’‘)?

– Понятно, что многие вещи, о которых он говорит, есть в России. В видео с Бубликом, когда он записывал интервью в Гатчине, решил это снять на фоне разбитой стены… Не знаю, специально он это делал или нет, но проблемы, о которых он говорит, есть.

– О проблемах спорта в России в глубинках?

– Я знаю, что творится в глубинках со спортом в России – там разруха.

– Знаете на примере чего?

– На примере детских школ, зарплат тренеров, инвентаря. Если мы говорим о системе, то в глубинках со спортом разруха. А это основа, фундамент всего. Есть энтузиасты, которые что-то пытаются изменить, и мы, футболисты, чем-то помогаем – просто не афишируем это.

– Как решать проблему эту?

– Без понятия. Можно лозунгами что-то кричать, но есть люди умнее меня, я просто не погружен в эту тему.

– Вы говорите, что помогаете – что сделали?

– Все футболисты помогают, это просто не афишируется. Это личное дело каждого – кто-то стесняется, может.

– Не хочется лишнего внимания?

– Да. Были ситуации, когда благая вещь становилась достоянием общественности и находилось определенное количество людей, которые искали в этом негатив.

– Когда последний раз были у себя в городе?

– В Кингисеппе был последний раз в 2005 году. Два раза в год езжу в Тверскую область.

– Видите улучшения со спортом?

– Нет, – сказал вратарь «Зенита».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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