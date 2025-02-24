Михаил Кержаков: «В глубинках со спортом разруха, а это основа всего. Есть энтузиасты, которые что-то пытаются изменить, и мы, футболисты, помогаем – не афишируем просто»
– Как вам творчество Кравченко (Витя – российский спортивный блогер – Спортс’‘)?
– Понятно, что многие вещи, о которых он говорит, есть в России. В видео с Бубликом, когда он записывал интервью в Гатчине, решил это снять на фоне разбитой стены… Не знаю, специально он это делал или нет, но проблемы, о которых он говорит, есть.
– О проблемах спорта в России в глубинках?
– Я знаю, что творится в глубинках со спортом в России – там разруха.
– Знаете на примере чего?
– На примере детских школ, зарплат тренеров, инвентаря. Если мы говорим о системе, то в глубинках со спортом разруха. А это основа, фундамент всего. Есть энтузиасты, которые что-то пытаются изменить, и мы, футболисты, чем-то помогаем – просто не афишируем это.
– Как решать проблему эту?
– Без понятия. Можно лозунгами что-то кричать, но есть люди умнее меня, я просто не погружен в эту тему.
– Вы говорите, что помогаете – что сделали?
– Все футболисты помогают, это просто не афишируется. Это личное дело каждого – кто-то стесняется, может.
– Не хочется лишнего внимания?
– Да. Были ситуации, когда благая вещь становилась достоянием общественности и находилось определенное количество людей, которые искали в этом негатив.
– Когда последний раз были у себя в городе?
– В Кингисеппе был последний раз в 2005 году. Два раза в год езжу в Тверскую область.
– Видите улучшения со спортом?
– Нет, – сказал вратарь «Зенита».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий