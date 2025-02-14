  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аморим не так близок с футболистами «Манчестер Юнайтед», как тен Хаг. Португалец ближе всего общается с Бруну и Далотом (MEN)
21

Аморим не так близок с футболистами «Манчестер Юнайтед», как тен Хаг. Португалец ближе всего общается с Бруну и Далотом (MEN)

Рубен Аморим держит дистанцию в отношениях с игроками «Манчестер Юнайтед».

Португальский специалист не так близок с большинством футболистов, как бывший тренер манкунианского клуба Эрик тен Хаг, об этом сообщает Manchester Evening News.

Отмечается, что Рубен Аморим ближе всего общается с соотечественниками Бруну Фернандесом и Диогу Далотом.

Тен Хаг был близок с некоторыми футболистами команды, так как работал с ними в «Аяксе». Он также находился в хороших отношениях с Алехандро Гарначо и Кобби Майну.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в таблице АПЛ, набрав 29 очков в 24 матчах.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Manchester Evening News
logoРубен Аморим
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoДиогу Далот
logoБруну Фернандеш
logoКобби Майну
logoЭрик тен Хаг
logoАлехандро Гарначо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Роман Орещук: «Бывший муж Кудрявцевой говорит: «Одолжи 30 тысяч долларов. Лера решила сиськи делать». Выяснилось – мошенник. Но ее уже нет, этой груди! Слышал, что удалила импланты»
3 минуты назад
Рой Кин плакал в машине после ухода из «МЮ»: «Позвонил жене, сказал: «Ставь чайник». Я не болею за «Юнайтед», если они проиграют – это не испортит мне уик-энд»
47 минут назад
Гинер об отстранение России: «Что надо сделать, чтобы везде играли, как израильтяне, и нас не дисквалифицировали? Вы задаете вопрос, на который весь мир не может ответить»
2925 минут назад
Бент о Салахе: «Он лучше Роналду в рамках АПЛ. Если составлять команду Премьер-лиги всех времен – выберу Мохамеда»
2031 минуту назад
Лещук о штрафе Дзюбы: «Я бы сидел без зарплаты, если бы говорил все, что думаю. Если штрафовать каждого за оскорбление футболиста в сети, мы бы могли построить академию в любом городе России»
539 минут назад
Александр Мостовой: «Ждал от «Спартака» хоть какой-то намек, всегда переживал за клуб. Не сказать, что болел – большая карьера у меня была в других командах. Сейчас спокойно отношусь»
8сегодня, 09:59
Полуфинал с «Сити» в 2022-м – лучший камбэк «Реала» в ЛЧ, финал с «Атлетико» – 2-й, 3:1 с «ПСЖ», 2:1 с «Баварией» и 5:2 – с «Ливерпулем» – в топ-10 (Goal)
33сегодня, 09:50
Компани о важности матча с «Байером»: «Они проиграли только раз в Бундеслиге за последние 18 месяцев. Не удивлюсь, если они смогут регулярно набирать 80 очков. Эта игра интересуют многих»
6сегодня, 09:35
Слот об удалении с «Эвертоном»: «Эмоции взяли надо мной верх – было добавлено 5 минут, а сыграли 8. Показалось, что «Ливерпуль» потерял два очка»
17сегодня, 09:23
Юрий Савичев: «Немцы из восточной Германии к русским по-другому относятся. Они в курсе, как их надули»
126сегодня, 09:22
Ко всем новостям
Последние новости
«Мне нравится хороший футбол, а не дорогой». Кубо о возможном переходе в саудовскую лигу
314 минут назад
Эдди Хау: «Ман Сити» все еще ориентир для меня и очень хорошая команда. Они стабильно выступали столько сезонов, а это сложно из-за стандартов АПЛ»
19 минут назад
«Динамо» отдаст Гагнидзе в аренду «Крыльям» до конца сезона без опции выкупа («СЭ»)
419 минут назад
Гладилин об интересе «Спартака» к Саласару: «Это не удар по «Зениту», журналисты создают шумиху. Единственный удар – это выиграть у них чемпионат!»
138 минут назад
Омари Тетрадзе: «95% игроков сборной Грузии выступает в европейских лигах – столько россиян там не играет. Игра Хвичи на таком уровне – заслуга и российского футбола»
17сегодня, 09:45
Аббосбек Файзуллаев: «Моя мечта – играть в Европе. Когда-нибудь она осуществится, надеюсь»
9сегодня, 09:31
Чемпионат Италии. «Болонья» против «Торино», «Милан», «Наполи» и «Аталанта» сыграют в субботу, «Ювентус» примет «Интер» в воскресенье
сегодня, 09:09
Хачатурянц о судействе в РПЛ: «Самое важное – возвращение экспертов, к которым было бы доверие всех команд»
4сегодня, 08:59
Мостовой о соперниках России: «Вперед за очередным рекордом – 0 пропущенных, 35-40 забитых. С этими командами мы тоже сможем это сделать, думаю»
13сегодня, 08:53
Энцо Мареска: «Челси» еще не готов конкурировать сразу в четырех турнирах. Но это произойдет в ближайшие годы»
5сегодня, 08:48
Рекомендуем