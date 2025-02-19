Варан о тен Хаге: «Он хотел завоевать уважение с помощью страха, возможно. Ему всегда нужен был игрок, который был бы один в «МЮ», он конфликтовал с лидерами. Я высказал кое-что и больше не играл»

Рафаэль Варан высказался об отношениях с Эриком тен Хагом в «Манчестер Юнайтед».

Француз был основным центральным защитником клуба в сезоне-2022/23, но с октября по середину декабря следующего сезона не выходил на поле, несмотря на то, что был доступен. За этот период игрок провел всего 18 минут в девяти матчах АПЛ . В то время главный тренер заявлял СМИ, что решение было принято по «тактическим соображениям».

По словам Варана , тен Хаг никак не объяснил ему, почему он не играет, кроме того, что это было сделано ради команды.

«У нас была серьезная дискуссия. Мы высказали друг другу кое-какую правду, но потом я не играл почти два месяца. Я сказал, что не согласен с некоторыми подходами к отношениям между ним и командой. Я не думал, что это было хорошо для команды, потому что некоторые игроки были совсем не удовлетворены. Это было плохо с точки зрения отношений с тренером.

Он ответил: «Хорошо, я понял, что ты сказал», и после этого я больше не играл», – сказал французский игрок.

Варану не казалось, что тен Хаг делает из него прецедент, но он чувствовал это в отношении других игроков и приводил в пример Криштиану Роналду и Джейдона Санчо, отмечает The Athletic. Экс-игрок считает, что тренер «хотел завоевать уважение, возможно, с помощью страха».

«Ему всегда нужен был пример игрока, который был бы одинок все время, пока он был в «Манчестер Юнайтед ». Он проделывал это, по крайней мере, с одним важным игроком в команде. Он всегда конфликтовал с некоторыми лидерами группы. Таков его способ управления», – сказал Варан.