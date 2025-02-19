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  • Варан о тен Хаге: «Он хотел завоевать уважение с помощью страха, возможно. Ему всегда нужен был игрок, который был бы один в «МЮ», он конфликтовал с лидерами. Я высказал кое-что и больше не играл»
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Варан о тен Хаге: «Он хотел завоевать уважение с помощью страха, возможно. Ему всегда нужен был игрок, который был бы один в «МЮ», он конфликтовал с лидерами. Я высказал кое-что и больше не играл»

Рафаэль Варан высказался об отношениях с Эриком тен Хагом в «Манчестер Юнайтед».

Француз был основным центральным защитником клуба в сезоне-2022/23, но с октября по середину декабря следующего сезона не выходил на поле, несмотря на то, что был доступен. За этот период игрок провел всего 18 минут в девяти матчах АПЛ. В то время главный тренер заявлял СМИ, что решение было принято по «тактическим соображениям».

По словам Варана, тен Хаг никак не объяснил ему, почему он не играет, кроме того, что это было сделано ради команды.

«У нас была серьезная дискуссия. Мы высказали друг другу кое-какую правду, но потом я не играл почти два месяца. Я сказал, что не согласен с некоторыми подходами к отношениям между ним и командой. Я не думал, что это было хорошо для команды, потому что некоторые игроки были совсем не удовлетворены. Это было плохо с точки зрения отношений с тренером.

Он ответил: «Хорошо, я понял, что ты сказал», и после этого я больше не играл», – сказал французский игрок.

Варану не казалось, что тен Хаг делает из него прецедент, но он чувствовал это в отношении других игроков и приводил в пример Криштиану Роналду и Джейдона Санчо, отмечает The Athletic. Экс-игрок считает, что тренер «хотел завоевать уважение, возможно, с помощью страха».

«Ему всегда нужен был пример игрока, который был бы одинок все время, пока он был в «Манчестер Юнайтед». Он проделывал это, по крайней мере, с одним важным игроком в команде. Он всегда конфликтовал с некоторыми лидерами группы. Таков его способ управления», – сказал Варан.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Athletic
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoЭрик тен Хаг
logoРафаэль Варан
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