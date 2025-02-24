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Оуэн о шансах «Арсенала» на титул: «Им придется не проигрывать и надеяться на помощь других команд. «Ливерпуль» блестящ в этом сезоне, они заслуживают быть на вершине»

Майкл Оуэн высказался о шансах «Арсенала» на чемпионство в Премьер-лиге.

«Вы идете за титулом, а «Ливерпуль» в последние пару недель спотыкается.

Я знаю, у вас есть травмы, но вы играете дома против «Вест Хэма» (0:1), и у вас все еще хорошая команда. Можно было бы подумать, что они найдут способ [выиграть], но вратарь «Вест Хэма» почти не работал.

Это разочаровывает болельщиков «Арсенала», и теперь им придется надеяться на помощь других команд. «Ливерпуль» был абсолютно блестящим в этом сезоне, никто не может отрицать, что они заслуживают быть на вершине. Мы все смотрим на этот забег и задаемся вопросом, сможет ли «Арсенал» сделать это.

«Арсеналу» нужно не проигрывать во всех матчах, а это сложно, потому что им не хватает огневой мощи. Но им нужно стремиться к этому, потому что если сделать что-то меньшее, то думается, «Ливерпуль» справится», – сказал бывший нападающий «красных» в Premier League Productions.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: football.london
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