Невилл о чемпионе АПЛ: «Это будет не «Арсенал, похоже. Это самый сильный удар по клубу, Артете и игрокам. У них был шанс догнать «Ливерпуль» и отставать на 5 очков»
Гари Невилл считает, что «Арсенал» должен был проявить себя лучше в АПЛ.
На данный момент «канониры» отстают от лидирующего в АПЛ «Ливерпуля» на 11 очков, имея матч в запасе.
«Раз «Сити» не собирался быть там [на вершине], там должен был оказаться «Арсенал».
Похоже, что нет, это будут не они, и это большой шок и сюрприз. Это будет самым сильным ударом «Арсеналу», по Микелю Артете и игрокам, потому что они отчаянно хотят выиграть титул.
«Ливерпуль» сыграл вничью дважды из последних трех [матчей], четырежды из последних восьми. У «Арсенала» был шанс их догнать, они могли бы отставать на 5 очков [обыграв «Вест Хэм»]», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
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