«Ливерпуль» выиграет АПЛ с вероятностью 95,8%. Шансы «Арсенала» суперкомпьютер Opta оценил в 4,2%, иных претендентов не осталось
Суперкомпьютер Opta Sports обновил информацию о шансах команд на победу в АПЛ.
Вероятность того, что «Ливерпуль» завоюет трофей, выросла до 95,8% после того, как «красные» обыграли «Манчестер Сити» (2:0), а «Арсенал» уступил «Вест Хэму» (0:1).
Среди остальных участников Премьер-лиги шансы остаются только у «канониров» – 4,2%. У других команд – 0,0%.
«Ливерпуль» на 11 очков оторвался от «Арсенала», проведя на матч больше, и на 20 – от «Ман Сити»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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