Харт о шансах «Арсенала» на титул: «Они могут выигрывать каждый матч, но этого будет недостаточно, думаю. «Ливерпуль» показал эффективное выступление, был готов к любой угрозе «Сити»
Джо Харт не верит, что «Арсенал» может выиграть титул АПЛ в этом сезоне.
«Они могут делать все, что хотят, отныне выигрывать каждый матч, но я все равно не думаю, что этого будет достаточно.
Это [матч с «Сити»] было по-настоящему эффективное выступление «Ливерпуля». Они выглядели так, будто у них был запасной план на случай любой угрозы – ну, минимальной угрозы – со стороны «Сити», к которой они могли быть уязвимы.
Они действительно хорошо все реализовали, а затем каждый занялся своим делом, где, как они думали, они могли доминировать», – сказал бывший вратарь сборной Англии и эксперт Match of the Day.
На данный момент «Арсенал» отстает от лидирующего в АПЛ «Ливерпуля» на 11 очков, имея матч в запасе.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
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