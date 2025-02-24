Харт о шансах «Арсенала» на титул: «Они могут выигрывать каждый матч, но этого будет недостаточно, думаю. «Ливерпуль» показал эффективное выступление, был готов к любой угрозе «Сити»

Джо Харт не верит, что «Арсенал» может выиграть титул АПЛ в этом сезоне.

«Они могут делать все, что хотят, отныне выигрывать каждый матч, но я все равно не думаю, что этого будет достаточно.

Это [матч с «Сити»] было по-настоящему эффективное выступление «Ливерпуля». Они выглядели так, будто у них был запасной план на случай любой угрозы – ну, минимальной угрозы – со стороны «Сити», к которой они могли быть уязвимы.

Они действительно хорошо все реализовали, а затем каждый занялся своим делом, где, как они думали, они могли доминировать», – сказал бывший вратарь сборной Англии и эксперт Match of the Day.

На данный момент «Арсенал » отстает от лидирующего в АПЛ «Ливерпуля» на 11 очков, имея матч в запасе.