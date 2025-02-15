Журналист Родригес о «Барсе» и Негрейре: «То, что в футбол играют в кабинетах, очевидно. Но платить судье, так нелепо и грубо… Он получал двойные выплаты летом и на Рождество!»

Журналист «дела Негрейры» рассказал предысторию событий.

Напомним, каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил бывшему вице-президенту испанского комитета судей 1,4 млн евро. Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.

«Я плакал, думал: «Какого черта произошло?». В день публикации у меня поднялась температура. Да, это нас задело. Мы думали, что больше никогда не выйдем на тему такой масштабности и резонанса, но, возможно, это дело оказалось еще более жутким.

Это было в первую половину декабря, и вскоре мы осознали, что это может оказаться чем-то очень большим. Но нам это казалось настолько масштабным, что мы решили немного повременить.

Мне также неприятно, что в «деле Негрейры» в «Барселоне» фактически был заключен негласный пакт о молчании, чтобы не поднимать тему и не проводить самоанализ в отношении действий клуба или его руководителей. Ведь клуб важнее любой отдельной личности. Но никто не сделал критического разбора ситуации – и это печально.

То, что в футбол играют в коридорах и кабинетах, очевидно, а «дело Негрейры» – пример этого. Но платить судье, так нелепо и грубо… Который к тому же получал двойные выплаты летом и на Рождество! Достаточно просто посмотреть на это, чтобы понять, что он был фиктивным самозанятым!» – сказал журналист Сике Родригес.