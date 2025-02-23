Тебас о деле Негрейры: «Подкуп судей не доказан, но выплаты «Барсы» с целью влияния на квалификацию судей – это коррупция. Срок давности составляет 3 года, поэтому исключения из Ла Лиги не будет»

Хавьер Тебас высказался о возможных санкциях против «Барселоны» по делу Негрейры.

«Следует различать расследуемые преступления. «Барселону» как юридическое лицо могут обвинить в спортивной коррупции. На самом деле, мы, представители Ла Лиги, попросили завершить расследование, поскольку считаем, что доказательств достаточно для обращения в суд. Мы хотим, чтобы сбор доказательств был завершен, и дело получило ход.

Мы считаем, что есть все основания для того, чтобы признать «Барсу» виновной в спортивной коррупции, хотя степень наказания будет зависеть от того, что будет установлено в ходе судебного разбирательства. Что касается преступлений, связанных с нелояльностью администрации и фальсификацией документов, то они более тесно связаны с физическими лицами, которые могли их совершить.

Мы попросили передать дело в суд, потому что считаем, что доказательств достаточно, чтобы установить, что «Барселона » совершила преступление в области спортивной коррупции, не только предложив Негрейре деньги, но и заплатив ему с намерением повлиять на повышение и понижение квалификации [судей]. Этого, на наш взгляд, достаточно, чтобы считать, что в спорте существует коррупция. Я говорил об этом на различных форумах, и я считаю, что доказательств достаточно для начала слушаний в суде.

Я не устанавливаю спортивные законы, я лишь должен их соблюдать. В данном случае срок давности по преступлениям составляет три года, и мы не можем установить иные сроки. Поэтому исключения [«Барселоны» из Ла Лиги] по этой причине не будет. Сфера применения санкций за коррупцию в спорте имеет много нюансов, и я не буду вдаваться в подробности. Но в целом санкции могут варьироваться от ликвидации юридического лица или коммерческой компании до денежных штрафов.

Необходимо уточнить, что в ходе этого расследования факт подкупа судей не был доказан. Все стороны запросили данные и доказательства, но нет никаких доказательств того, что судьи были подкуплены. Очевидны лишь выплаты Негрейре, а это спортивная коррупция. Но когда читаешь или слышишь некоторые вещи, кажется, что они преувеличены», – сказал президент Ла Лиги .