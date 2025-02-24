Иско об Антони в «Бетисе»: «Он адски талантлив, с ним очень легко играть. Талант должен служить команде – посмотрим, сможем ли попасть в Европу»
Иско высоко оценил игру Антони в «Бетисе».
После перехода в испанский клуб из «Манчестер Юнайтед» бразилец забил 3 гола и сделал 2 голевых паса в 6 матчах.
«С ним очень легко играть, он адски талантлив. Талант должен служить команде.
Посмотрим, сможем ли мы сделать этот шаг вперед, чтобы попасть в Европу», – сказал полузащитник «Бетиса» в интервью RTV Betis.
Сейчас севильский клуб занимает 7-е место в Ла Лиге, набрав 35 очков. 1 марта команда сыграет с «Реалом» в 26-м туре чемпионата. Антони пропустит игру из-за удаления в матче с «Хетафе» (2:1).
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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