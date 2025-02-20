Антони о «Бетисе»: «Здесь я нашел себя, просыпаюсь и засыпаю с улыбкой каждый день. Город здесь лучше, солнце тоже очень помогает»

Антони заявил, что в «Бетисе» нашел себя.

Полузащитник, принадлежащий «Манчестер Юнайтед », выступает за испанский клуб на правах аренды.

«Я очень благодарен за мой путь в «Манчестер Юнайтед», где у меня были трудные, но и очень хорошие времена. Я выиграл два титула с «Юнайтед» и очень рад этому. Но здесь могу сказать, что нашел себя: счастье, здешние люди, понимаешь?

Это как у нас в Бразилии; солнце тоже очень помогает, город здесь лучше. Я очень счастлив здесь, как я уже сказал. Каждый день я просыпаюсь и засыпаю с улыбкой, и это для меня самое важное», – сказал Антони.

Антони о голах в 3-м матче подряд: «Рад забивать и помогать «Бетису». Все выходит само собой. Главное – быть счастливым»