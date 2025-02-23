У Ямаля 26 (11+15) очков в 33 матчах сезона за «Барсу» и Испанию. 17-летний вингер ассистировал Ольмо в игре с «Лас-Пальмасом»

Ламин Ямаль набрал 26-е очко в 33-й игре сезона за «Барселону».

17-летний вингер каталонцев отдал голевую передачу на Дани Ольмо на 62-й минуте игры 25-го тура Ла Лиги против «Лас-Пальмаса » (1:0, второй тайм).

Теперь на счету Ямаля 11 голов и 15 результативных передач в нынешнем сезоне за клуб и сборную Испании.

Подробная статистика выступлений Ламина доступна здесь.