У Ямаля 26 (11+15) очков в 33 матчах сезона за «Барсу» и Испанию. 17-летний вингер ассистировал Ольмо в игре с «Лас-Пальмасом»
Ламин Ямаль набрал 26-е очко в 33-й игре сезона за «Барселону».
17-летний вингер каталонцев отдал голевую передачу на Дани Ольмо на 62-й минуте игры 25-го тура Ла Лиги против «Лас-Пальмаса» (1:0, второй тайм).
Теперь на счету Ямаля 11 голов и 15 результативных передач в нынешнем сезоне за клуб и сборную Испании.
Подробная статистика выступлений Ламина доступна здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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