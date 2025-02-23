Ямаль выложил фото окровавленной ноги после матча с «Лас-Пальмасом»: «Не фол! 😂🤦‍♂️»

Ламин Ямаль поиронизировал по поводу незафиксированного на нем фола.

«Барселона » на выезде обыграла «Лас-Пальмас » (2:0) в 25-м туре Ла Лиги . Главным арбитром матча был Адриан Вега.

На 59-й минуте игры Дариу Эссугу и Алекс Муньос повалили Ямаля на газон, и защитник наступил на игрока «Барсы».

Вингер «Барсы» пожаловался арбитру на нарушение правил соперниками, но судья не зафиксировал фол.

После окончания матча Ямаль продемонстрировал, что контакт был. Он выложил в соцсетях фотографию, на которой видно его окровавленную ногу.

«Это не фол! 😂😂🤦‍♂️», – пошутил игрок «Барселоны» в подписи к фото.

Фото: инстаграм Ямаля