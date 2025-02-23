Ямаль выложил фото окровавленной ноги после матча с «Лас-Пальмасом»: «Не фол! 😂🤦♂️»
Ламин Ямаль поиронизировал по поводу незафиксированного на нем фола.
«Барселона» на выезде обыграла «Лас-Пальмас» (2:0) в 25-м туре Ла Лиги. Главным арбитром матча был Адриан Вега.
На 59-й минуте игры Дариу Эссугу и Алекс Муньос повалили Ямаля на газон, и защитник наступил на игрока «Барсы».
Вингер «Барсы» пожаловался арбитру на нарушение правил соперниками, но судья не зафиксировал фол.
После окончания матча Ямаль продемонстрировал, что контакт был. Он выложил в соцсетях фотографию, на которой видно его окровавленную ногу.
«Это не фол! 😂😂🤦♂️», – пошутил игрок «Барселоны» в подписи к фото.
Фото: инстаграм Ямаля
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
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