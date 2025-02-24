Непомнящий о Дзюбе и «Кайрате»: «Сомневаюсь, что за Артемом в Лиге чемпионов было бы интересно наблюдать. Команда будет там мальчиками для битья»
Валерий Непомнящий высказался о возможном переходе Артема Дзюбы в «Кайрат».
«Возможный переход в «Кайрат» — дело самого Артема. У меня есть сомнения, что за Дзюбой в еврокубках было бы интересно наблюдать.
Естественно, «Кайрат» имеет право играть в Лиге чемпионов. Но там, а особенно с новой системой, команда будет мальчиками для битья», — сказал бывший тренер «Балтики» и «Томи».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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