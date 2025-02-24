Непомнящий о Дзюбе и «Кайрате»: «Сомневаюсь, что за Артемом в Лиге чемпионов было бы интересно наблюдать. Команда будет там мальчиками для битья»

Валерий Непомнящий высказался о возможном переходе Артема Дзюбы в «Кайрат».

«Возможный переход в «Кайрат» — дело самого Артема . У меня есть сомнения, что за Дзюбой в еврокубках было бы интересно наблюдать.

Естественно, «Кайрат » имеет право играть в Лиге чемпионов. Но там, а особенно с новой системой, команда будет мальчиками для битья», — сказал бывший тренер «Балтики» и «Томи».