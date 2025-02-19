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РПЛ ведет подсчет статистики Дзюбы перед возможным рекордом по «гол+пас». Лига начала заниматься оцифровкой протоколов матчей

РПЛ ведет подсчет возможного рекорда Артема Дзюбы по системе «гол+пас».

Ранее портал Transfermarkt опубликовал данные по лучшим бомбардирам в истории чемпионата России по системе «гол+пас», где у Дзюбы 261 балл (163+98), а у возглавляющего список бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Лоськова – 266 (120+146).

В совместном исследовании Спортса’’ и «Спорт‑Экспресса» были представлены другие данные: 245 (162+83) против 255 (120+135) соответственно. На данный момент у Дзюбы 246 очков после гола «Зениту» в 18-м туре РПЛ.

Представитель форварда «Акрона» Леонид Гольдман усомнился в пересчете статистики и предложил создать рабочую группу РФС и Мир РПЛ, чтобы подсчитать данные официально. Эту идею прокомментировал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов: «Что это за рекорд? Есть приз официальный? Есть приз по количеству почесываний за ухом?»

По данным «РБ Спорт», РПЛ занимается статистическими вопросами, связанными с установлением возможного рекорда Дзюбы. Лига начала заниматься оцифровкой протоколов, составленных с момента основания лиги.

«Убеждены, что официальная статистика должна формироваться и быть представлена исключительно лигой. К сожалению, до текущего сезона в РПЛ не занимались ретроспективной статистикой.

Однако в прошлом 2024 году, еще до момента представления альтернативной статистики Дзюбы, спортивный департамент лиги начал заниматься оцифровкой протоколов матчей с момента основания РПЛ (РФПЛ). В настоящее время эта работа приобретает очертания реального проекта.

Ведем переговоры с информационным и коммерческим партнерами. Важной задачей является агрегирование информации, находящейся в доступе, и последующая интеграция с данными текущего сезона», – сообщил представитель РПЛ.

Опубликовал: Михаил Большаков
logoДмитрий Лоськов
logoАртем Дзюба
logoОрганизация РПЛ
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
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