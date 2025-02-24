Владелец «Кайрата» хочет подписать Дзюбу: «Мы беседуем, давно друг друга знаем. Ждем Артема»
Владелец «Кайрата» не прочь подписать форварда «Акрона» Артема Дзюбу.
«Я лично разговариваю с Дзюбой, мы беседуем. Давно друг друга знаем. Сейчас Артем хочет побить рекорд Александра Кержакова. Дальше будем беседовать.
Мы на контакте, ждем Артема», — сказал Кайрат Боранбаев в интервью «Кинопоиску».
Контракт 36-летнего игрока с тольяттинским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. В 10 матчах сезона Мир РПЛ на счету Дзюбы 3 гола и 3 ассиста.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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